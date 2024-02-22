Очередной ноутбук Framework работает на процессоре Intel 11-го поколения

Известная своими модульными устройствами компания Framework представила самый дешёвый в своей истории ноутбук. Модель B-stock Factory Seconds Framework 13 предлагается за $499, хотя внутри него мало что есть.

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Ноутбуки Factory Seconds относятся к новому поколению с комплектующими от Framework Laptop (Intel Core 11-го поколения). Производитель решил найти им применение и испытывает с более современными компонентами, а потом продаёт устройства по сниженным ценам.

На этот раз предлагается процессор Intel i7-1165G7. Пользователю самостоятельно придётся приобретать память, хранилище, Wi-Fi, адаптер питания, операционную систему и карты расширения. Зато в комплект поставки входит отвёртка.

У ноутбуков серии A-stock экран матовый, но не здесь. У этих экранов могут быть проблемы с равномерностью подсветки или видимыми под определёнными углами линиями.

В магазине Framework доступны компоненты и программное обеспечение для превращения B-stock Factory Seconds в работающий ноутбук. 8 ГБ восстановленной памяти DDR4-3200 предлагаются за $30, карты Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX210 No vPro за $18 и SSD NVMe 250 ГБ за $39. В итоге ноутбук начинает стоить $586, что всё равно немного. Дополнительные $139 стоит Windows 11 Home.