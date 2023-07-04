Значительную часть компонентов в нём можно будет менять

Компания Framework недавно представила обновление линейки 13-дюймовых модульных ноутбуков, а также анонсировала модель с экраном 16 дюймов. Постепенно она делится сведениями о характеристиках этого устройства, пока не рассказав о заменяемой дискретной видеокарте.

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Соотношение сторон экрана нового ноутбука составит 16:10. Это будет матовая панель LCD с разрешением 2600 x 1600 и частотой обновления до 165 Гц. Панель производства компании BOE предложbт 100% цветового диапазона DCI-P3, яркость 500 нит и коэффициент контрастности 1500:1. Производитель утверждает, что подобные характеристики принесут лучший баланс для использования в играх, при создании контента и в остальных сценариях применения.

Также Framework обращает внимание на простоту замены экрана. Изначально экран будет не сенсорный, но в будущем появится возможность установить подобную панель.

Мощность адаптера составит 180 Вт вместо 60 Вт в Framework 13, разъём останется IEC C5. Также можно будет использовать адаптер USB PD 3.1 мощностью 240 Вт, что даст возможность выжать максимум из дискретной видеокарты.

Снова будет два слота SO-DIMM с поддержкой оперативной памяти DDR5-5600. В каждый слот можно поставить планку объёмом до 32 ГБ.

Также есть два разъёма PCIe 4.0 M.2: один 2280 с возможностью подключить накопитель объёмом до 8 ТБ, другой 2230 с поддержкой накопителей вместимостью до 2 ТБ. В комплект поставки ноутбуков будут входить накопители Western Digital SN810 со скоростью последовательного чтения данных до 6,6 ГБ/с.

Можно будет использовать отсеки расширения ноутбука для установки дополнительных сокетов M.2, в результате чего максимальный объём хранилища может достигать 16 ТБ. Продаются также карты расширения USB-C объёмом 256 ГБ и 1 ТБ со скоростью последовательного чтения данных до 1 ГБ/с.

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Пока нет сведений о портах, клавиатуре и системе отсеков расширений. Известно только, что клавиатура будет поддерживать несколько языков. Можно будет менять видеокарты или устанавливать в отсеки другие компоненты, пишет Techspot.