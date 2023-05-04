Стоимость этого устройства начинается от $849

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания Framework объявила о том, что выходящие в будущем модульные ноутбуки Laptop 13 будут оснащены представленным на этой неделе процессором Ryzen 7040U Phoenix. Сами ноутбуки анонсировали в апреле на мероприятии Framework Next Level. Также будут версии на процессорах Intel 13-го поколения.

реклама

Ryzen 7040U предназначаются для работы в составе очень тонких и лёгких ноутбуков, что относится к Framework 13. На выбор будут предлагаться две модели процессоров AMD: Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U. Новая система охлаждения позволит им работать с мощностью 28 Вт.

В составе этих процессоров есть неплохие встроенные графические чипы Radeon 780M и Radeon 760M, но наличие двух разъёмов USB4 даёт возможность подключать внешние видеокарты. Один из разъёмов поддерживает стандарты USB 3.2 и DisplayPort, второй только USB 3.2.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Framework 13 на Ryzen 7040 стоит минимум $849 за версию для самостоятельной сборки и $1049 за готовый вариант. Предварительные заказы уже открыты, поставки начнутся в третьем квартале, сообщает wccftech.