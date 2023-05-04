Компания Framework объявила о том, что выходящие в будущем модульные ноутбуки Laptop 13 будут оснащены представленным на этой неделе процессором Ryzen 7040U Phoenix. Сами ноутбуки анонсировали в апреле на мероприятии Framework Next Level. Также будут версии на процессорах Intel 13-го поколения.
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Ryzen 7040U предназначаются для работы в составе очень тонких и лёгких ноутбуков, что относится к Framework 13. На выбор будут предлагаться две модели процессоров AMD: Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U. Новая система охлаждения позволит им работать с мощностью 28 Вт.
В составе этих процессоров есть неплохие встроенные графические чипы Radeon 780M и Radeon 760M, но наличие двух разъёмов USB4 даёт возможность подключать внешние видеокарты. Один из разъёмов поддерживает стандарты USB 3.2 и DisplayPort, второй только USB 3.2.
Framework 13 на Ryzen 7040 стоит минимум $849 за версию для самостоятельной сборки и $1049 за готовый вариант. Предварительные заказы уже открыты, поставки начнутся в третьем квартале, сообщает wccftech.