Новинка оказалась заметно крупнее соплатформенной CX-60.

В мае этого года начнется приём заказов на новинку японского бренда Mazda - кроссовера CX-80. В отличие от соплатформенной CX-60, представленная модель будет значительно превосходить по габаритам и оснащаться гибридными силовыми установками.

Внедорожник CX-80 станет флагманом европейской линейки кроссоверов производителя.

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Выпускать новинку компания планирует в двух вариантах силовых установок: с «мягким» гибридом для более бюджетных моделей и подзаряжаемым гибридом — для более дорогих.

Так называемый «мягкий» гибрид представляет собой шестицилиндровый турбодизель 3,3 л со стартер-генератором на 48 В. Отдача при такой установке составит 254 л. с. и 550 Нм.

«Мягкий» гибрид работает совместно с восьмиступенчатым «автоматом».

До «ста» разгон составляет 8,4 секунды.

Подзаряжаемый гибрид - установка с бензиновым турбомотором 2,5 л и электродвигателем. Такое сочетание позволит получить мощность в 327 л. с. и 500Нм. До «ста» можно получить разгон за 6,8 сек. Также такой гибрид позволит проехать 63 километра полностью на электродвигателе.

Внешний вид кроссовера изменен только со стороны кузова. Длина CX-80 относительно CX-60 увеличена приблизительно на 250 мм, и между осями у новичка на 150 мм больше.

Внутренняя компоновка CX-80 представлена тремя рядами кресел. В публикации Mazda указаны два варианта их расположения: в виде шести или семи мест. Первое расположение предусматривает возможность убрать кресло во втором ряду кроссовера для установки консоли с подстаканниками или подлокотника.

Продавать CX-80 в Европейских странах Mazda планирует уже этой осенью, в Австралии внедорожник планируется ввести в продажу ближе к концу года. Также продажи ожидаются в Японии и Китае. Для последней компании готовит уникальную серию электромобилей с EZ.

С 25 апреля по 4 мая 2024 года пройдёт Пекинский автосалон, где ожидается презентация батарейной альтернативы, созданной совместно с Changan, для Mazda6.