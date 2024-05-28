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Toyota Motor не будет продлевать спонсорский контракт с Международным олимпийским комитетом
Kyodo: Контракт с МОК был заключен в 2015 году и был рассчитан до 2024 года. Сумма соглашения в общей сложности превысила 640 млн долларов. Решение связано, в частности, с недовольством корпорации эффективностью использования предоставляемых средств.

Международный Олимпийский комитет (МОК) столкнулся с проблемами финансирования, и эти проблемы только нарастают. Руководство комитета беспокойно метается, пытаясь найти новых рекламных спонсоров, но, кажется, дела идут совсем не так, как задумывалось.

Японское информационное агентство Kyodo опубликовало неутешительную новость: один из главных спонсоров Олимпийских игр и МОК, японский автомобильный гигант "Toyota Motors", отказался продлевать контракт с комитетом. По сути, японцы резко разорвали давний договор с МОК, оставив его руководство в некотором роде "с пустыми руками". Японская автомобильная компания заключила рекламный контракт с Международным Олимпийским комитетом еще в 2015 году, но сейчас пришло время его завершения. Похоже, руководство "Toyota" решило, что достаточно тратить деньги на воздух, учитывая, что Олимпиада в Токио уже прошла, и компания, безусловно, пользуется признанием и доверием потребителей без помощи МОК.

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Похоже, на будущих Олимпийских играх рекламных баннеров "Toyota" скорее всего не будет видно. По информации внутренних источников, японская компания выплатила МОКу за весь истекший контракт целых 640 миллионов долларов, что является значительной суммой даже для такой крупной организации, как МОК.

Теперь МОК снова сталкивается с финансовыми проблемами, и не исключено, что и другие спонсоры последуют примеру "Toyota". Видимо, японцам никогда не было ясно, на что именно уходят их деньги, выплаченные МОКу, поскольку руководство комитета никогда не предоставляло им полноценные отчеты.

Исходя из расклада, возможно, иных спонсоров Олимпийских игр начнет терзать сомнение, стоит ли продолжать вкладывать средства в рекламу, требуемую МОКом.

В настоящий момент среди спонсоров участвующих в Олимпийских играх — пятнадцать крупных корпораций, включая известные бренды, такие как "Coca-Cola" и "Procter & Gamble".

Что касается Японии, представляют ее два всемирно известных бренда: производитель шин "Bridgestone" и компания по производству электротехники "Panasonic".

Случившийся инцидент между "Toyota" и МОК может повлечь за собой серьезные последствия и вызвать желание других спонсоров сократить свои вложения в рекламу, запрошенную руководством Олимпийского комитета.

#toyota #panasonic #coca-cola #париж #олимпиада #мок #олимпиада-2024 #procter &amp; gamble #bridgestone #международный олимпийский комитет
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