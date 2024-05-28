Появления смартфонов Vivo X200 ждут в середине осени

Менее месяц прошло с того момента, как компания Vivo представила аппараты серии X100. Теперь начинают появляться утечки данных относительно новых устройств X200. Инсайдер под ником Smart Pikachu сообщает, что именно здесь впервые могут быть представлены мобильные процессоры MediaTek Dimensity 9400. Не так давно Vivo первой успела выпустить смартфоны на чипе Dimensity 9300, а потом два аппарата X100s и X100s Pro на Dimensity 9300 Plus.

В прошлом году были случаи, согласно которым Vivo принимает деятельное участие в создании Dimensity 9400. В результате неудивительно, что именно в смартфонах этого китайского производителя данные чипы появятся раньше, чем у остальных.

реклама

Новый процессор будет противостоять модели Snapdragon 8 Gen 4, обладая высокопроизводительным ядром ARM Cortex-X5. Считается, что количество инструкций за такт здесь будет выше.

Также было сказано, что смартфоны X200 не получат модификаций S. Это означает, что смены моделям X100s и X100s Pro не ожидается.

О характеристиках будущих устройств пока не сообщается. На этой неделе была информация, согласно которой аппараты будут анонсированы в октябре. Тогда же ждут появления Oppo Find X8 также с процессором Dimensity 9400. И тогда же будут представлены аппараты Xiaomi 15 на Snapdragon 8 Gen 4.