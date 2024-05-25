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СтарыйДед
Смартфоны Vivo S19 и S19 Pro будут оснащены плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K
В преддверии официального анонса были раскрыты характеристики дисплея, процессора и камеры обоих смартфонов.

Vivo готовится выпустить свои последние смартфоны серии S, S19 и S19 Pro, уже 30 мая. Хотя официальные подробности всё ещё держатся в секрете, недавние утечки от инсайдера Digital Chat Station (DCS) пролили свет на ключевые особенности обоих телефоны до их запуска.

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Начиная со стандартного S19, он будет оснащён 6,78-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5К и максимальной яркостью 4500 нит. Устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с большой батареей ёмкостью 6000 мА*ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 80 Вт. Система камер S19 имеет достаточно простую конфигурацию: основной датчик GNJ на 50 МП с диагональю 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией изображения для повышения производительности в условиях низкой освещенности. Он сопровождается сверхширокоугольным сенсором на 8 МП и «кольцом мягкого света», представляющим собой специальную вспышку для более качественных портретных снимков. Другие стандартные функции устройства включают инфракрасные датчики, NFC для бесконтактных платежей и защиту от пыли и воды IP64. Он будет весить 193 грамма и иметь толщину 7,19 мм.

S19 Pro также будет иметь тот же размер и разрешение дисплея, что и стандартная модель, но с изогнутым экраном. Однако его вес составит 192 грамма, а толщина увеличится до 7,58 мм. Основное внимание будет уделено производительности флагманского процессора MediaTek Dimensity 9200+. У S19 Pro будет немного меньшая батарея ёмкостью 5500 мА*ч, но он по-прежнему будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт. Его система камер будет включать в себя основной датчик Sony IMX921 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный датчик на 8 МП и датчик IMX816 на 50 МП с оптической стабилизацией изображения для телефотосъемки. Телеобъектив поддерживает 50-кратный цифровой зум. Что касается надёжности, S19 Pro будет иметь рейтинги IP64, IP68 и IP69, что делает его водостойким.

#смартфон #vivo #смартфон 2024 #vivo s #vivo s19 #vivo s19 pro
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Стали известны основные характеристики смартфонов Vivo S19 и S19 Pro
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