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В Китае анонсирован смартфон Vivo X100 Ultra с камерой-перископом 200 Мп
Vivo X100 Ultra получил поддержку двухсторонней спутниковой связи

Компания Vivo у себя на родине в ноябре прошлого года анонсировала смартфоны X100 и X100 Pro. При этом не был представлен аппарат X100 Pro+. С тех пор было множество утечек информации и спекуляций, после чего производитель выпустил ещё три аппарата линейки X100. Новинками стали модели X100 Ultra, X100s и X100s Pro. Как очевидно из слова Ultra, это устройство является ведущим среди представленных смартфонов флагманского уровня.

Данный аппарат получил экран E7 AMOLED размером 6,78 дюйма с изгибами по сторонам и разрешением 3200 × 1440. У него частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит и поддержка Dolby Vision. Имеется ультразвуковой сканер отпечатков для защиты данных. Дизайн остался неизменным по сравнению со стандартной моделью X100 и версией X100. В частности, по-прежнему присутствует выступающий круглый модуль камер. Имеется защита от воды и пыли уровней IP69 и IP68.

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Сзади находятся три камеры Zeiss. Среди них основная на сенсоре Sony LYT-900 50 Мп с фокусным расстоянием 23 мм. Разрешение сверхширокоугольной камеры равно 50 Мп при фокусном расстоянии 14 мм и поле обзора 116°. Ещё есть телеобъектив-перископ HP9 с разрешением 200 Мп, размером сенсора 1/1,14 дюйма и фокусным расстоянием 85 мм. Доступно пять вариантов фокусного расстояния: 24, 28, 35, 50, 85 мм. Имеется множество режимов профессиональной съёмки и переменная апертура от f/0,95 до f/16.

Используется чип для обработки изображений Vivo V3. Он даёт возможность вести запись видео 4K 120 кадров/с и 4К 60 кадров/с при активном HDR Dolby Vision. Разрешение передней камеры составляет 50 Мп.

Устройство оснащено флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, у него 16 ГБ оперативной памяти и хранилище 1 ТБ. Имеется также система охлаждения 3D VC. Ёмкость аккумулятора 5500 мАч, мощность проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 30 Вт. Установлена система Android 14 с  OriginOS 4.

Поддерживается двусторонняя спутниковая связь, есть два стереодинамика и микрофон студийного уровня.

В Китае базовая версия 12/256 ГБ стоит 6499 юаней, тогда как наиболее дорогая модель 16 ГБ /1 ТБ стоит 7999 юаней.

#смартфоны #vivo
Источник: gizmochina.com
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