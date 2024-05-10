Vivo готовит к выпуску три серии X100s аппарата уже в понедельник.

До конца мая должен состояться официальный анонс серии аппаратов Vivo X100s, сведения относительно которых становятся всё более полными. Пока нет уверенности в том, что смартфоны поступят в продажу за пределами Китая. Не исключено, что это произойдёт не со всеми моделями.

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Всего должно быть представлено три аппарата: базовый смартфон, версия Pro и самый дорогой Ultra. Инсайдер Ишан Агарвал в Твиттере опубликовал характеристики всех трёх смартфонов.

Все они работают на флагманских процессорах. Для модели Ultra это Snapdragon 8 Gen 3, а для двух других недавно выпущенный чип MediaTek Dimensity 9300+. Во всех устройствах будет использоваться оперативная память типа LPDRR5X и хранилище типа UFS 4.0. В старшем аппарате передняя камера обладает разрешением 50 Мп, в остальных двух 32 Мп.

Сильнее всего будет обновлён Vivo X100s Ultra. Основная камера здесь 50 Мп, рядом широкоугольная с таким же разрешением. Ещё есть камера-перископ с разрешением 200 Мп с 3,7-кратным зумом и оптической стабилизацией изображения. Также в этом устройстве используется ультразвуковой сканер отпечатков вместо оптического, как у двух других.

Анонс состоится уже в понедельник, 13 мая.