У нового iPad Air усложнилось извлечение аккумулятора.

Компания Apple впервые выпустила планшет iPad Air с размером экрана 13 дюймов. Это означает, что разработчикам пришлось внести изменения в расположение внутренних компонентов. Как оказалось, самостоятельно чинить это устройство труднее, чем новый планшет iPad Pro M4.

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Поменялось расположение динамиков, в результате чего разделить экран и остальную сборку очень трудно. Не упрощает дело даже размягчение клея при помощи тепла. Специалистам iFixit удалось всё же проникнуть внутрь и там они обнаружили две прямоугольные ячейки, размер которых больше, чем у ячеек в M4 iPad Pro. Имеется несколько специальных язычков, благодаря которым конструкцию из двух ячеек удалось разобрать.

Чтобы получить доступ к язычкам между одной из частей аккумулятора и системной платой, придётся сильно постараться. Также потребуется снимать много винтов и разъёмов, зато аккумулятор можно извлечь, не затрагивая системную плату. Размеры аккумулятора больше по сравнению с 13-дюймовым iPad Pro, но при этом ёмкость меньше и составляет 36,58 Вт*ч против 38,99 Вт*ч.





Плата удерживается на месте большим количеством клея, поэтому снять её крайне трудно. Динамики стали больше и тоньше прежнего, их магниты приклеены к алюминиевому корпусу. В итоге оценка за ремонтопригодность составила 3 по 10-балльной системе.