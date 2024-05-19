Ранее в этом месяце компания Apple официально представила новые планшетные компьютеры iPad Pro и iPad Air. Теперь же в интернете появились сообщения от владельцев iPad Pro, которые обратили внимание на зернистость экрана флагманского планшета.

Пользователи последних моделей iPad Pro сообщают о зернистости экрана, которая заметна при использовании устройства при слабом освещении с низкой или средней яркостью. Зернистость особенно заметна при просмотре контента с преобладанием серых или приглушенных тонов.

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Пока неясно, является ли зернистость экрана дефектом или особенностью используемых в iPad Pro OLED-дисплеев. OLED-дисплеи могут иметь визуальную зернистость из-за различий в размерах и форме отдельных субпикселей, что приводит к неравномерной структуре.

Не все пользователи iPad Pro сообщают о зернистости экрана, что говорит о том, что это может быть дефект определенной партии устройств.

Apple пока не прокомментировала проблему с зернистостью экрана. Возможные решения могут включать:

Установка более высокого уровня яркости экрана.

Избегание просмотра контента с преобладанием серых или приглушенных тонов в условиях низкой освещенности.

Установка обновления программного обеспечения от Apple, которое может решить проблему.

Пользователям iPad Pro, которые сталкиваются с проблемой зернистости экрана, рекомендуется связаться со службой поддержки Apple для получения помощи и возможной замены устройства в случае признания дефекта.