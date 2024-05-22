Возможность ремонта устройств потребителями в последнее время является предметом споров, и новый iPad Pro имеет несколько преимуществ в этом отношении.

Во время разборки, проведенного сотрудником популярного ютуб канала iFixit оказалось, что доступ к аккумулятору был улучшен по сравнению с предыдущими поколениями. Одним из немногих возможных пользовательских изменений в сложных внутренних компонентах является сама батарея, поэтому возможность заменить ее в будущем является большим преимуществом. Эта разборка был выполнена на более крупном 13-дюймовом iPad Pro, который имеет больше внутреннего пространства для более удобного размещения различных компонентов.

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На iPad предыдущих поколений доступ к аккумулятору был гораздо более проблематичным. Теперь этот ремонт стал значительно проще. Хотя iPad Pro оснащен аккумулятором меньшего размера, чем его предшественник, он обеспечивает такую же 10-часовую работу благодаря эффективности чипа M4. Аккумулятор емкостью 38,99 Втч можно снять, не вынимая другие основные компоненты самого iPad.

Это экономит время при разборке, а также когда пользователь собирается собрать устройство обратно. Это также создает меньше препятствий и проблем, снижая риск повреждения или неправильно выполненной повторной сборки. iPad Pro по-прежнему требует ремонта экспертного уровня даже при замене аккумулятора, поскольку доступ к внутренним компонентам не так прост, как, например, к стандартному ноутбуку.

iPad Pro прослужит довольно долго, отчасти благодаря его прочной конструкции и превосходной аппаратной конфигурации с чипом M4. Некоторые пользователи использующие iPadOS утверждают, что это устройство слишком мощное для этого программного обеспечения, и его лучше использовать в сочетании с полной версией macOS. Это дает iPad Pro большой потенциал в будущем, если Apple решит оживить программную часть и предоставить iPad больше возможностей в этом отношении.