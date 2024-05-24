HMD выпускает смартфон под собственным брендом.

Недавно компания HMD Global, которая известна смартфонами Nokia, объявила о намерении выпускать аппараты под своим именем. Тремя такими моделями в Европе ранее стали Pulse на чипе Unisoc T606, производимом на техпроцессе 12 нм. Теперь в Австралии предлагается ещё один бюджетный аппарат под именем HMD Aura.

Это устройство обладает экраном IPS LCD размером 6,56 дюйма с разрешением 900 x 1600. Экран стал более широким благодаря соотношению сторон 16:9. Доступны зелёный и чёрный цветовые варианты.

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Здесь применяется чип Unisoc SC9863A1, создаваемый на техпроцессе 28 нм. В одноядерном и многоядерном тестировании бенчмарка Geekbench 6 результаты составили 160 баллов и 725 баллов.

Объём оперативной памяти равен 4 ГБ, хранилища 64 ГБ. Подобных значений должно хватить для посещения сайтов в браузере, трансляции видео и тому подобных задач.

Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, мощность зарядки скромные 10 Вт. Имеется разъём для наушников 3,5 мм. Сзади находится основная камера с разрешением 13 Мп, разрешение передней камеры 5 Мп.

Для безопасности сзади размещён сканер отпечатков пальцев. Устройство выходит на системе Android 13. Его стоимость в Австралии примерно $118.