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HMD готовит ремейк Nokia Lumia с оригинальным дизайном и современной начинкой
Новая модель от HMD Global может получить чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Компания HMD Global может возродить хорошо узнаваемый дизайн Fabula, используемый для моделей Nokia былых лет, таких как Nokia Lumia 920 и её предшественниц, и достаточно высоко оценённый целым рядом изданий, выпустив новый смартфон среднего класса с прежним внешним видом и современными комплектующими, говорится в материале сайта NotebookCheck.

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По данным информатора Mukul Sharma, в настоящее время инженеры HMD Global работают над новой моделью смартфона, являющегося новой версией Nokia Lumia, с привлекающим внимание красочным корпусом, выполненным в минималистичном стиле с некоторыми изменениями, в том числе со скруглёнными углами и улучшенным внешним видом модуля камеры.

По бокам новинки имеется небольшой «отступ», обрамляющий экран, что должно лучше защитить его от механического воздействия при падении смартфона, а также подчеркнуть цвет корпуса.

Источник фото: X/Mukul Sharma

Утверждается, что новая модель от HMD Global получит 4-нм чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, выпущенный в прошлом году и оснащённый четырьмя производительными ядрами ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A55 с частотой до 1.95 ГГц.

Кроме того, новинке приписывается наличие AMOLED-дисплея с разрешением 1080p+ и частотой 120 Гц, аккумулятора ёмкостью 4900 мА·ч с быстрой 33-Вт зарядкой, двойной камеры на задней панели с сенсорами на 108 и 2 Мп, а также 32-Мп селфи-камеры.

Также смартфон должен получить модули Bluetooth 5.2, NFC, двойные динамики и работать под управлением ОС Android 14.

Предполагается, что ранее обнаруженный на сайте Geekbench смартфон под кодовым именем «TomCat» и является новой моделью от HMD Global, что подтверждает его скорый запуск. При этом подробностей о дебюте новинки пока нет, но Индия может стать одной из первых стран, в которой дебютирует новая модель, причём в другой модификации, отличной от варианта для глобального рынка.

#nokia #lumia
Источник: notebookcheck.net
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