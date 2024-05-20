Компания HMD Global может возродить хорошо узнаваемый дизайн Fabula, используемый для моделей Nokia былых лет, таких как Nokia Lumia 920 и её предшественниц, и достаточно высоко оценённый целым рядом изданий, выпустив новый смартфон среднего класса с прежним внешним видом и современными комплектующими, говорится в материале сайта NotebookCheck.
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По данным информатора Mukul Sharma, в настоящее время инженеры HMD Global работают над новой моделью смартфона, являющегося новой версией Nokia Lumia, с привлекающим внимание красочным корпусом, выполненным в минималистичном стиле с некоторыми изменениями, в том числе со скруглёнными углами и улучшенным внешним видом модуля камеры.
По бокам новинки имеется небольшой «отступ», обрамляющий экран, что должно лучше защитить его от механического воздействия при падении смартфона, а также подчеркнуть цвет корпуса.
Источник фото: X/Mukul Sharma
Утверждается, что новая модель от HMD Global получит 4-нм чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, выпущенный в прошлом году и оснащённый четырьмя производительными ядрами ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A55 с частотой до 1.95 ГГц.
Кроме того, новинке приписывается наличие AMOLED-дисплея с разрешением 1080p+ и частотой 120 Гц, аккумулятора ёмкостью 4900 мА·ч с быстрой 33-Вт зарядкой, двойной камеры на задней панели с сенсорами на 108 и 2 Мп, а также 32-Мп селфи-камеры.
Также смартфон должен получить модули Bluetooth 5.2, NFC, двойные динамики и работать под управлением ОС Android 14.
Предполагается, что ранее обнаруженный на сайте Geekbench смартфон под кодовым именем «TomCat» и является новой моделью от HMD Global, что подтверждает его скорый запуск. При этом подробностей о дебюте новинки пока нет, но Индия может стать одной из первых стран, в которой дебютирует новая модель, причём в другой модификации, отличной от варианта для глобального рынка.