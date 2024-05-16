HMD Global выпустила планшет T21 с 10,36-дюймовым экраном, поддержкой стилуса и возможностью работы до трех дней без подзарядки. Устройство доступно в Германии по цене €299.

HMD Global обновила свой ассортимент планшетов, представив модель T21. Этот планшет среднего класса выделяется своим 10,36-дюймовым экраном в формате 5:3 и поддержкой стилуса. Заявленное время работы устройства доходит до трех дней, при этом активное использование составляет 15 часов.

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На задней панели теперь красуется логотип HMD вместо привычного Nokia. Планшет работает под управлением Android 13 с обещанием обновлений до Android 15 и безопасности до лета 2027 года.

Экран планшета обладает разрешением 2000 на 1200 пикселей. Несмотря на поддержку стилуса, его придется приобрести отдельно. Модель оснащена стереодинамиками, что делает ее идеальной для просмотра мультимедийного контента.

Корпус планшета выполнен из алюминия, его толщина составляет 7,5 мм, а вес — 467 граммов. Устройство имеет камеры на 8 мегапикселей спереди и сзади, поддерживает Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и имеет разъем для наушников.

HMD T21 уже доступен в немецком онлайн-магазине HMD по цене €299. Для сравнения, аналогичная модель Nokia T21 продается на Amazon за примерно €180.