Телефон оснащен рядом бизнес-функций, таких как блокировка сети, шифрование контактной панели и возможность отключения биометрической идентификации во время настройки.

Компания HMD официально представила Pulse+ Business Edition — смартфон, специально разработанный для удовлетворения конкретных потребностей корпоративных пользователей, с упором на безопасность, ремонтопригодность и бизнес-функциональность. Это устройство оснащено рядом функций, включая блокировку сети, шифрование контактной панели и возможность отключения биометрической идентификации во время настройки. Кроме того, компания предлагает новую услугу под названием HMD Firmware-Over-The-Air (FOTA), которая позволяет бизнес-пользователям управлять и обновлять приложения на нескольких устройствах одновременно.

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На Pulse+ Business Edition предоставляется 3-летняя гарантия и обязательство получать обновления безопасности в течение 5 лет, что гарантирует, что бизнес-пользователи могут положиться на устройство в течение длительного периода. Он поддерживает корпоративную совместимость с функциями безопасности, такими как отключение питания только по PIN-коду. HMD также сосредоточила внимание на решениях, которые упрощают ремонт телефонов, позволяя пользователям чинить свои устройства, используя легкодоступные запасные части, благодаря партнерству с HMD Repair Hub и iFixit. Для более сложных вопросов HMD предлагает экспресс-услугу DHL «от двери до двери».

Телефон доступен в трех цветах: Apricot Crush, Glacier Green и Midnight Blue. Он весит примерно 187 граммов и имеет толщину 8,45 мм. Устройство оснащено чипсетом Unisoc T606, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На передней панели расположен 6,56-дюймовый дисплей IPS HD+ (1612 x 720) с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц, а также 8-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели Pulse+ расположена двойная камера с разрешением 50 Мп и модуль вспышки. В телефоне также установлен съемный аккумулятор QuickFix емкостью 5000 мА*ч, что позволяет легко самостоятельно заменять его. Для беспроводного подключения он поддерживает NFC наряду с Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Он также обладает портом USB Type-C 2.0 для зарядки и функцию OTG. Pulse+ Business Edition в настоящее время доступен для покупки в Европе по цене 199 евро.