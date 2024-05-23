Poco F6 поступает в продажу на процессоре Snapdragon 8s Gen 3.

Во вторник китайский бренд Poco представил ряд своих продуктов, в том числе первый планшет. Двумя другими долгожданными новинками являются смартфоны F6 и F6 Pro.

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Обычный вариант работает на недавно представленном процессоре Snapdragon 8s Gen 3. Этот чип производится на техпроцессе 4 нм и обладает конфигурацией ядер 1+4+3. Среди них основное ядро Prime ARM Cortex X4 с частотой 3 ГГц, четыре производительных с частотой 2,8 ГГц и три экономичных 2 ГГц.

Poco F6 Pro получил флагманский процессор предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 2. Он также обеспечивает весьма высокий уровень производительности.

С учётом невысокой ценовой категории скорость работы здесь тем более привлекательная. Стандартный вариант предлагается в конфигурациях 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. F6 Pro даёт на выбор 12/256 , 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

В обоих случаях размер экранов AMOLED составляет 6,67 дюйма при частоте 120 Гц. Старший аппарат получил разрешение QHD+ и яркость до 4000 нит. Младшая модель довольствуется FHD+ и яркостью 2400 нит.

На обоих устройствах у основной камеры есть сенсор LYT 600 50 Мп с оптической стабилизацией. При слабом освещении версия Pro может проявлять себя лучше.

Есть также сверхширокоугольная камера 8 Мп, а у Pro ещё и макро 2 Мп. Разрешение камеры спереди на Poco F6 равно 20 Мп, у Pro 16 Мп.

Ёмкость батареи у обоих аппаратов 5000 мАч, мощность зарядки 90 Вт и 120 Вт соответственно. Последний вариант даёт возможность полностью зарядить устройство за 19 минут.

Стандартная модель стоит $379 и $429. Более дорогостоящий смартфон оценили в $499, $549 и $629.