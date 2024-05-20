По предварительным данным, устройство будет представлять из себя модифицированную для глобального рынка версию Redmi Pad Pro

Мобильные устройства под брендом Poco от китайской корпорации Xiaomi, как правило, отличаются весьма выгодным соотношением стоимости и характеристик, а также, если говорить о решениях с литерой F в названии, высоким уровнем производительности, обычно присущим более дорогим девайсам. Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, вместе со смартфонами Poco F6 и F6 Pro Xiaomi планирует представить первый планшет под рассматриваемым брендом – он будет называться Poco Pad, и, по предварительным данным, окажется модифицированной международной версией ориентированного на китайский рынок Redmi Pad Pro.

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Если инсайдерские данные о Poco Pad соответствуют действительности, то устройство получит SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 12.1-дюймовый IPS экран с частотой обновления 120 Гц, 8 гигабайт оперативной памяти и накопитель емкостью 128/256 ГБ. Объем доступного места можно будет увеличить при помощи карты памяти формата microSD. Емкость аккумуляторной батареи составит 10 000 мА*ч, также планшет будет поддерживать ускоренную зарядку мощностью 33 Вт. Что же касается операционной системы – вероятно, это будет Android 14 с фирменной надстройкой HyperOS от Xiaomi.