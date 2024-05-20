Мобильные устройства под брендом Poco от китайской корпорации Xiaomi, как правило, отличаются весьма выгодным соотношением стоимости и характеристик, а также, если говорить о решениях с литерой F в названии, высоким уровнем производительности, обычно присущим более дорогим девайсам. Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, вместе со смартфонами Poco F6 и F6 Pro Xiaomi планирует представить первый планшет под рассматриваемым брендом – он будет называться Poco Pad, и, по предварительным данным, окажется модифицированной международной версией ориентированного на китайский рынок Redmi Pad Pro.
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Если инсайдерские данные о Poco Pad соответствуют действительности, то устройство получит SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 12.1-дюймовый IPS экран с частотой обновления 120 Гц, 8 гигабайт оперативной памяти и накопитель емкостью 128/256 ГБ. Объем доступного места можно будет увеличить при помощи карты памяти формата microSD. Емкость аккумуляторной батареи составит 10 000 мА*ч, также планшет будет поддерживать ускоренную зарядку мощностью 33 Вт. Что же касается операционной системы – вероятно, это будет Android 14 с фирменной надстройкой HyperOS от Xiaomi.