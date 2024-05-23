Mozilla готовит очередные обновления браузера Firefox

Компания Mozilla объявила о значительных изменениях в своём браузере Firefox. Она называет его последним независимым браузером и собирается добавить функциональность, которую ждали много лет, хотя HDR пока ещё не дождались.

В следующем году Firefox должен получить повышенную производительность и конфиденциальность. Появится встроенная поддержка группировки вкладок, вертикальных вкладок, будет улучшена боковая панель с более удобной организацией вкладок. Ожидается новая система управления профилями, где будет предложен простой способ разделения и управления персональными, рабочими и учебными данными.

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Можно будет настраивать обои для новых вкладок, выбирать изображения, цвета и другие параметры. Настройки конфиденциальности должны стать более понятными за счёт улучшенных меню.

Разработчики хотят сделать Firefox более быстрым и плавным, но конфиденциальность остаётся главным приоритетом. Ради неё перевод с языка на язык осуществляется локально, как и редактирование PDF.

Даже в случае применения алгоритмов искусственного интеллекта данные не должны покидать пользовательское устройство. В следующем квартале обещана одна функциональность ИИ: создание альтернативного текста для изображений в документах формата PDF. Это улучшит просмотр для людей с проблемами со зрением.

Остаётся дождаться внедрения поддержки HDR и улучшения работы на мобильных устройствах. Также не помешает инструмент обнаружения прожорливых расширений, которые отнимают много системных ресурсов.