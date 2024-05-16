Поддерживается только Windows версия.

Разработчики Mozilla внедрили в веб-браузер Firefox версии 126 поддержку технологий NVIDIA RTX Video, сообщается в блоге компании NVIDIA. Этот набор технологий использует искусственный интеллект и возможности видеокарт NVIDIA RTX для улучшения качества видео на компьютерах под управлением Windows.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

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RTX Video состоит из RTX Video Super Resolution для масштабирования видео из более низкого разрешения в более высокое, а также RTX Video HDR для преобразования видео со стандартным динамическим диапазоном (SDR) в видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR). В списке поддерживаемых RTX Video платформ находится YouTube. Технологии крайне актуальны для онлайн-видео, поскольку около 90% видеоконтента в Сети — это SDR контент с разрешением не выше 1080p. Но RTX Video работает не только для онлайн-видео, технологии поддерживаются рядом популярных видеоплееров, например, VLC, позволяя улучшать локальные видео при воспроизведении.

Таким образом Firefox присоединяется к браузерам на базе Chromium, включая Google Chrome и Microsoft Edge, которые одними из первых получили поддержку RTX Video. Включаются технологии в панели управления драйвером NVIDIA, в подразделе «Регулировка параметров изображения для видео → Улучшение видео RTX», также нужно не забыть включить поддержку HDR в параметрах Windows в подразделе «Система → Дисплей → HDR».