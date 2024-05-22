Противостояние MSI Claw и Asus ROG Ally продолжается с новой силой

Портативная игровая консоль MSI Claw в последнее время получила несколько обновлений для повышения производительности. В частности, установка новой версии BIOS увеличивает скорость в играх на 30%.

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Месяц назад производитель представил обновление BIOS, которое в некоторых играх повышало скорость работы на 150%. Этому способствовало наличие здесь последнего набора графических драйверов Intel Arc. На этот раз обновление более скромное, но и оно помогает некоторым играм работать быстрее.

Новая версия E1T41IMS.109 BIOS содержит обновлённый набор функций MSI Center M 1.0.2405.1401. Установка осуществляется посредством функциональности Live Update без необходимости скачивать файл отдельно. Вкладка уведомлений в MSI Center M покажет будущие обновления, чтобы не искать их самому.

На 30% вырастет скорость в игре Forza Horizon 5, на 23% в Sons of The Forest, на 28% в Fortnite, на 20% в Helldivers 2, на 15,5% в FC24 и на 12,9% в Hogwarts Legacy. Также MSI говорит, что с этим обновлением консоль отлично подходит для топ-100 самых популярных игр на платформе Steam.

В свете этого обновления MSI предлагает сравнить свой продукт с Asus ROG Ally. MSI Claw работает на процессорах Intel Core Ultra, а устройство Asus на AMD Ryzen Z1. Предложение MSI в ряде игр теперь описывается как превосходящее ROG Ally в среднем на 26%.

К сожалению, не указывается энергопотребление. Зато MSI предлагает сочетание настроек для получения максимальной производительности.

Компания обещает и дальше выпускать обновления для консоли и поддерживать новые графические драйверы.