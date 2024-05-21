MSI объявила о начале сертификации своих блоков питания MAG A1000GL PCIE5 и MAG A850GL PCIE5 с использованием новой аббревиатуры PPLP ATX 3.0. PPLP, или PSU Performance Level Plan.

Компания MSI объявила о том, что их блоки питания MAG A1000GL PCIE5 и MAG A850GL PCIE5 получили сертификацию PPLP ATX 3.0. Сертификация PPLP, или PSU Performance Level Plan, направлена на выявление и продвижение на рынке блоков питания высокого качества и надежности. Это позволяет завоевать доверие потребителей. PPLP предлагает рейтинги эффективности от Bronze до Super Ti.

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Команда PPLP, имеющая большой опыт в тестировании аппаратного обеспечения ПК, использует сложное оборудование для точных измерений. Тесты производительности проводятся с помощью приборов Chroma. PPLP уделяет внимание не только энергоэффективности, но и производительности блоков питания. Это позволяет достичь баланса между требованиями потребителей к эффективности и производительности источников питания.

MSI отмечает, что сотрудничество с PPLP Lab дает им возможность создавать более стабильные и совершенные блоки питания. Отчеты о тестировании от PPLP предоставляют ценную информацию и помощь в разработке продуктов MSI. Блоки питания MAG A1000GL PCIE5 и MAG A850GL PCIE5 получили также сертификаты 80 Plus Gold и Cybenetics Gold, что говорит о самом высоком уровне признания по основным стандартам.

Некоторые пользователи выразили интерес к PPLP и задали вопросы о них. Ответы указывают на то, что PPLP - китайская лаборатория, возможно, связанная с программами "80 Plus" и "Cybenetics". Они также упоминают о том, что PPLP имеет связи с другими брендами и производителями оборудования.