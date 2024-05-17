Thunderbolt Share позволяет объединить два компьютера в сеть для совместного использования файлов, их экранов и подключенных устройств.

Компания Intel анонсировала новую функцию Thunderbolt, призванная облегчить жизнь пользователям, одновременно использующим ноутбук и настольный компьютер (или два разных ПК, которые они часто используют). Thunderbolt Share позволяет объединить два компьютера в сеть через Thunderbolt для совместного использования файлов, их экранов и подключенных устройств. Intel заявила, что эта функция теперь доступна OEM-производителям компьютеров, которые могут лицензировать эту технологию для своих готовых систем. Однако любители самостоятельной сборки ПК пока не смогут воспользоваться ею.

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Thunderbolt Share позволяет соединить два устройства несколькими способами. Компьютеры могут быть подключены физическим Thunderbolt-кабелем через лицензированную Thunderbolt-док-станцию либо оба ПК можно подключить к Thunderbolt-дисплею. Например, можно подключить ноутбук к настольному ПК с помощью кабеля Thunderbolt 4 или 5, а затем настольный компьютер — к монитору. После этого вы сможете управлять обоими компьютерами на одном дисплее с помощью мыши и клавиатуры, обмениваться файлами между ними и т. д. Соединение между компьютерами устанавливается через новое приложение, которое необходимо загрузить на оба компьютера, но только на одном компьютере должна быть лицензия на Thunderbolt Share.

Новая функция позволит вам выполнять четыре задачи одновременно после их подключения. Intel утверждает, что она быстрая и плавная благодаря высокой пропускной способности и низкой задержке.

После установки соединения вы можете выполнять различные действия по совместному использованию ресурсов между двумя ПК, используя соединение с высокой пропускной способностью. Например, вы можете перетаскивать файлы между двумя компьютерами непосредственно в проводнике или синхронизировать между ними папки, такие как «Документы», «Изображения» и т. д. Вы также можете использовать эту функцию как своего рода KVM, поскольку она позволяет вам управлять другими компьютер. Новая функция позволяет вам видеть дисплей второго ПК и управлять им с помощью подключенной мыши и клавиатуры. Intel утверждает, что вы также можете подключить внешний диск ко второму компьютеру и получить к нему доступ с первого, что устраняет необходимость физического перемещения данных между устройствами в вашем доме.

Единственное предостережение: эта функция поддерживается только новейшими версиями Thunderbolt - 4 и 5. Версия 5 была анонсирована только в прошлом году и не пользуется заметной популярностью на рынке, а версия 4 встречается преимущественно в ноутбуках, что подводит нас ко второму ограничению: Thunderbolt нечасто встречается на настольных ПК. Intel заявила, что ее будущие чипы Arrow Lake для настольных ПК будут поддерживать Thunderbolt 5, так что, возможно, эта технология скоро станет более распространенной. Наконец, Intel заявила, что лицензия на нее предоставляется только OEM-производителям, и они могут выбирать, хотят ли они предлагать ее в качестве «дополнительного преимущества» к своим предварительно собранным компьютерам, поэтому любители самостоятельной сборки ПК не получат к ней доступа.

Intel заявила, что Thunderbolt Share станет доступен в готовых ПК и других устройствах во второй половине 2024 года. Такие компании, как Lenovo, Acer, MSI, Razer, Kensington, Belkin, Promise, Plugable, OWC и другие, начнут предлагать совместимые продукты позже в этом году.