Они имеют больший кожух кулера, трехслотовую конструкцию платы и алюминиевый радиатор с ребрами и двумя вентиляторами.

Компания ASUS представила две новые видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT DUAL OC. Эти карты расширяют линейку кастомных решений ASUS RX 7900, до этого включавших только продукты TUF Gaming OC. Карты оснащены большим кулером, трехслотовой платой и алюминиевым радиатором с двумя вентиляторами. Они имеют заводской разгон, при котором RX 7900 XTX DUAL OC работает на частоте 2455 МГц, а RX 7900 XT DUAL OC предлагает 2075 МГц. Обе карты также имеют тройные 8-контактные разъемы питания PCIe и входы/выходы для мониторов, включающие три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1. Карты также предлагают двойной BIOS, а их размеры составляют 32,3 см в длину, 14,7 см в высоту и не более 3 слотов толщиной.

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Некоторые пользователи выразили свое разочарование дизайном карт, заметив, что пластиковые вентиляторы и крышки выглядят дешево. Они также выразили сомнения в отношении предложенной цены, утверждая, что продукты ASUS, особенно видеокарты Radeon, обычно стоят выше средней розничной цены и близки по цене к конкурентным предложениям среднего уровня. Также было замечено, что компания ASUS, вместе с MSI и Gigabyte, не проявляет большой любви к видеокартам Radeon, и некоторые пользователи выразили свое разочарование в отношении этого.

В то же время, другие пользователи выразили свою поддержку компании ASUS и утверждали, что их продукты надежны и имеют долгий срок службы.