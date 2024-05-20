Предстоящий складной смартфон, скорее всего, будет предлагать улучшенную систему камер, улучшенный шарнир и, вероятно, новый процессор, в сравнении с предшественником.

Huawei Mate X5, ультрасовременный складной смартфон, был представлен на китайском рынке в сентябре 2023 года. Он может похвастаться фирменным чипом Kirin 9000 и впечатляющей системой камер. Теперь появилась новая информация относительно ожидаемого выпуска его преемника Mate X6, который, как ожидается, появится во второй половине 2024 года.

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Предстоящий складной смартфон, скорее всего, будет иметь такие усовершенствования, как улучшенная система камер, усовершенствованный шарнир и, возможно, новый процессор. У Huawei есть возможность выбирать между чипом Kirin 9010 или будущим «суперядерным» чипом, который, по слухам, будет использоваться в предстоящей серии Mate 70.

Чтобы понять, чего ожидать от Mate X6, можно рассмотреть характеристики его предшественника Mate X5. Mate X5 оснащён 7,85-дюймовым складным OLED-дисплеем LTPO с соотношением сторон 8:7,1, разрешением 2496 x 2224 и частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Он также оснащён 6,4-дюймовым внешним OLED-дисплеем LTPO с соотношением сторон 20,9:9, разрешением 2504 x 1080, частотой дискретизации сенсорного экрана 300 Гц и стеклом Kunlun. Оба экрана поддерживают частоту обновления 1–120 Гц, высокочастотное затемнение 1440 Гц, цветовую гамму P3 и 10-битные цвета. Устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев и обладает чипом Kirin 9000s, поддерживающим подключение 5G. Он поставляется с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП, а задняя камера состоит из основной камеры на 50 МП, сверхширокоугольного объектива на 13 МП и перископического телеобъектива на 12 МП с оптической стабилизацией изображения. Устройство работает на Harmony OS 4.0.

Mate X5 имеет аккумулятор ёмкостью 5060 мА*ч с проводной зарядкой мощность которой составляет 66 Вт, а также функция беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Другие функции включают поддержку двух SIM-карт, слот для карт NM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ac, двухчастотный GPS, NFC, 2D-разблокировку лица, USB-C (USB 3.1 Gen 1) и водонепроницаемость IPX8.