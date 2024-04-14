Уникальная отделка разработана специалистами ателье Mulliner в содружестве с ювелирами британской фирмы Boodles.

Любители роскоши могут обратить внимание на необычный кабриолет Continental GTC — это творение Bentley и оно имеет действительно уникальную отделку. Она была разработана специалистами Mulliner, которые работали с британской ювелирной фирмой Boodles, так что в отделке, помимо других необычных материалов, есть белое золото и… бриллианты.

Кабриолет предполагается выставить на продажу, но Bentley пока не говорит, каким именно образом — скорее всего, как можно предположить, это будет аукцион.

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Кузову кабриолета придан особый оттенок Tungsten, а посередине идет полоска фирменного цвета Boodles — розового. И это не единственное напоминание об участии ювелиров — также используется и специальный шильдик. В салоне использована кожаная отделка двух цветов — бледно-серого и песочного, также он дополнен розовыми акцентами.

Надпись Be Boodles выполнена вручную — на эту работу ушло шесть часов. Оформление интерьера дополнено шпоном камня, возраст которого составляет около двухсот миллионов лет. Шпон нарезается полосками, толщина которых составляет десятую долю миллиметра — для такой тонкой работы используется лазер.

Украшением центрального отдела является полноценное золотое изделие, при этом на ручках регулировки вентиляционных дефлекторов использовано золото в 24 карата. Но главное — это золотая подвеска с бриллиантами, в дизайне которой переосмыслен логотип Be Boodles.

Что касается изменений в силовом агрегате, то по ним нет никакой информации. Скорее всего, в этом плане, несмотря на эксклюзивность, у Bentley Continental GTC будет стандартный W12 на шесть литров и 650 лошадиных сил. У машины, как ожидается, будет полный привод и восьмиступенчатая роботизированная коробка передач.

Bentley и Mulliner в феврале также представили кроссовер Bentayga — это эксклюзивное решение, которое отличается двухцветным кузовом и удлиненной колесной базой.