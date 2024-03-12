Китайские производители автомобилей продолжают захватывать рынок, и иностранным производителям всё тяжелее с ними конкурировать

Японские автопроизводители Nissan и Honda рассматривают возможность сокращения производственных мощностей в Китае. Nissan планирует сократить производственную мощность на 30%, что составляет около 500 000 автомобилей, в то время как Honda намерена снизить выпуск на 20%, примерно до 1,2 миллиона машин.

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Причиной рассмотрения сокращения производства является растущая конкуренция на местном рынке со стороны производителей электромобилей, включая компанию BYD Co. Популярность электромобилей в Китае побуждает японские автопроизводители переосмыслить свои производственные стратегии.

Продажи Honda и Nissan на китайском рынке снижаются в течение последних трех лет, тогда как продажи Toyota Motor Corp. остаются стабильными. Это объясняется отсутствием конкурентоспособных предложений по электромобилям от японских производителей. В основном, японские автомобили производятся и продаются через совместные предприятия с местными партнерами. Guangzhou Automobile Group Co. является партнером Toyota и Honda, а Dongfeng Motor Group Co., поддерживаемая правительством, имеет сотрудничество с Honda и Nissan.

Перед представителями этих компаний стоит задача рационализации производства, основываясь на падении продаж и изменившейся конкурентной среде. В результате, Nissan и Honda вместо попыток вернуть долю продаж на китайском рынке, решили сократить выпуск своих автомобилей.