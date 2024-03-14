Партнерство Nissan и Honda поможет обоим брендам снизить затраты и увеличить доли рынка электромобилей.

Nissan думает о партнерстве с Honda для будущих электромобилей. Об этом говорится в новом отчете Nikkei Asia со ссылкой на неназванные источники в самой компании Nissan. Видение Nissan заключается в том, чтобы у него и Honda была общая силовая установка для электромобилей, которую обе компании могли бы внедрить в свои электромобили. А также партнерство необходимо для непосредственного проектирования и разработки общей платформы для электромобилей. Обсуждения, судя по всему, все еще находятся на ранней стадии.

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Если переговоры продвинутся вперед, то совместные закупки аккумуляторов и разработка транспортных средств станут темами, которые будут обсуждаться дальше. Целью Nissan в этом возможном партнерстве является снижение затрат на разработку и производство электромобилей на фоне растущей конкуренции со стороны китайских брендов, которые извлекают выгоду из собственных поставок компонентов - BYD, например, производит свои собственные аккумуляторы.

В настоящее время на электромобили приходится около 20% продаж в Китае, а рост продаж электромобилей заставил Китай в прошлом году отобрать у Японии корону крупнейшего в мире экспортера автомобилей (по объему). Электромобили в Японии составляют лишь 2% рынка, поэтому здесь явно есть что догонять. Партнерство Nissan-Honda вполне может помочь снизить затраты двух брендов, что, в свою очередь, должно привести к увеличению продаж.