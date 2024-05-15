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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Honda и IBM договорились о сотрудничестве в сфере создания систем автопилота и ПО для них
Орехи и жвачка — наконец-то вместе!

Являясь относительно небольшим автопроизводителем, компания Honda Motor предсказуемо опирается на партнёров при развитии своего бизнеса в новых условиях. С компанией Sony и американской корпорацией General Motors она сотрудничает в сфере разработки и производства электромобилей, хотя со временем рассчитывает вывести на мировой рынок и собственные модели на электротяге в более широком ассортименте, чем сейчас. По данным Nikkei Asian Review, недавно Honda подписала меморандум о взаимопонимании в сфере разработки вычислительных решений и программного обеспечения для транспортных средств следующего поколения.

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Источник изображения: Honda Motor

Поскольку в будущем машины будут обретать новые функциональные возможности за счёт простого обновления бортового программного обеспечения «по воздуху», Honda объединит усилия с IBM в разработке не только полупроводниковых компонентов для таких транспортных средств, но и программного обеспечения. Каким образом роли распределятся между партнёрами, пока не определено, но уже в текущем фискальном году Honda намеревается увеличить расходы на исследования и разработки на 23% до рекордных $7,7 млрд. Часть этих средств будет потрачена на создание электромобилей. Не исключено, что IBM будет помогать Honda преимущественно разрабатывать программное обеспечение для систем автопилота.

#автопилот #ibm #honda
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