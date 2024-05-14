Kia Sorento 2025 обновят и сделают чуть дороже

Автопроизводитель Kia назвал стоимость гибридной модели Sorento на 2025 год. Кроссовер среднего размера подражает на $2000 по сравнению с ценой годичной давности. Стартовая цена будет составлять $38690 в двух комплектациях. Базовая EX предлагается с передним или полным приводом, тогда как SX Prestige можно будет купить только с полным приводом, как это было и в прошлом году.

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Как и тогда, стоимость и улучшения характеристик гибридов опубликовали раньше, чем у версий PHEV. Таким образом Kia старается привлечь внимание к гибридам, конкуренция среди которых растёт при падении спроса на чистые электромобили.

Цены на Kia Sorento 2025 следующие:

Sorento Hybrid EX FWD: $38690.

Sorento Hybrid EX AWD: $40490.

Sorento Hybrid SX Prestige AWD: $46890.

Самая дорогая модель подорожала больше других, на $4400. Все эти автомобили получат обновлённый внешний вид. Начинается он со стандартных элементов освещения, в том числе Kia Star Map спереди и сзади. Добавлены дневные ходовые огни жёлтого цвета.

Также предлагаются новые цвета кузова, среди которых зелёный, синий, серый и жёлтый (Volcanic Sand). В салоне применяется цветовая палитра Dust Blue. Ещё одним новшеством окажутся легкосплавные 19-дюймовые диски.

Большинство функций перешли сюда из моделей 2024 года. Комплектация EX содержит экран водителя размером 4,3 дюйма, также есть сенсорный экран 12,3 дюйма. Комплектация SX предлагает два экрана по 12,3 дюйма с новой навигационной кабиной. В стандартной комплектации есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay, также во всех случаях имеются разъёмы USB-C. В комплектации SX обивка потолка замшевая, поддерживается Advanced Digital Key 2.0 и вентилируемые передние сиденья.

На своём месте остаётся турбированный двигатель 1,6 л с аккумулятором 1,5 кВт*ч и электродвигатель мощностью 44,2 кВт. Вместе они дают 227 л.с. и крутящий момент 350 Нм, который передаётся через шестиступенчатую коробку передач. Переднеприводная модель сможет проезжать 15,31 километров на литр. Дилеры должны получить новые автомобили уже осенью.