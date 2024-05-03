Южнокорейская автомобильная компания Kia анонсировала обновление своего популярного электрического кроссовера EV6. Новая версия получит более агрессивный и современный дизайн внешности, а также увеличенный запас хода благодаря использованию более емкой аккумуляторной батареи.

Электрические кроссоверы продолжают набирать популярность, а среди них одним из самых востребованных является Kia EV6. Теперь корейский автопроизводитель анонсировал обновление этой модели, которое должно сделать ее еще более привлекательной для покупателей.

реклама

Согласно сообщениям, Kia готовится представить обновленную версию своего электрического кроссовера EV6. Ключевым изменением в дизайне станет более агрессивная передняя часть с тонкими фарами и светодиодными ходовыми огнями в фирменном стиле марки.

Сзади рестайлинговый EV6 также получит новую оптику, выполненную в едином стилистическом ключе. Хотя подробности об интерьере пока не раскрываются, ожидается, что он также подвергнется обновлению с применением более качественных материалов и новейших мультимедийных технологий.

Под капотом обновленный EV6 должен получить более емкую батарею на 84 кВт⋅ч, как у родственного Hyundai Ioniq 5. Это позволит значительно увеличить запас хода, который сейчас ограничен 499 км. Не исключено, что топовая версия EV6 GT также получит прирост мощности.

Ожидается, что Kia официально представит полные характеристики и подробности по обновленному EV6 в ближайшее время. Покупателей привлекут не только свежий дизайн, но и улучшенные характеристики и технологии электрического кроссовера.