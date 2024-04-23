Пикап Kia Tasman тестируют в США, но не собираются там продавать

В следующем году автопроизводитель Kia собирается выпустить в ряде регионов пикап Tasman. Пока же ведётся процесс его тестирования, причём на дорогах США. Фотограф KindelAuto заснял автомобиль в Южной Калифорнии. Однако из этого не следует, что автомобиль поступит в продажу в США.

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Кузов по большей части закрыт камуфляжем, но можно определить наличие четырёх дверей. Видео показывает квадратный дизайн, напоминающий модели EV9 и Telluride. Под фарами находятся противотуманные фары, по бокам на зеркалах ряд датчиков, спереди и сзади есть дополнительные датчики. Это может означать, что автомобиль получит расширенный пакет безопасности Kia Drive Wise. Вырезы в бампере напоминают пикапы General Motors.

После появления видео автомобиль был замечен в красочном камуфляже. На этот раз можно было разглядеть колёсные арки с их странной формой.





Этот автомобиль станет конкурентом моделям вроде Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado. Речь идёт о полноценном пикапе с кузовом на раме и системой полного привода. Известно, что в продажу он поступит как минимум в Южной Корее, Австралии, Африке и на Ближнем Востоке, где такие пикапы любят.