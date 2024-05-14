Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Oppo представила смартфон K12x на Snapdragon 695 5G
Бюджетный аппарат Oppo K12x предлагается примерно за $180.

В конце апреля в Китае был анонсирован смартфон Oppo K12. Теперь компания добавляет ещё один аппарат в свою линейку K. Новинкой становится модель Oppo K12x, которая предлагается в воздушно-сером и насыщенно-зелёном цветовых вариантах.

реклама

Устройство весит около 191 г при толщине корпуса 8,1 мм. Размер экрана AMOLED составляет здесь 6,67 дюйма с разрешением 1080 х 2400, панель плоская с тонкими рамками. При нормальном освещении яркость может достигать 600 нит, а на открытом воздухе поднимается до 1200 нит. Локальная пиковая яркость способна составлять 2100 нит в таких сценариях применения, как просмотр HDR-видео. Панель поддерживает 100% цветовых диапазонов sRGB и DCI-P3 и позволяет переключаться между частотой 60 Гц и 120 Гц.

С экраном можно работать даже мокрыми руками, а ещё у него есть защита от излишков синего цвета. Внутри находится процессор Snapdragon 695 5G, оперативная память LPDDR4x и хранилище UFS 2.2. Ёмкость аккумулятора составляет здесь 5500 мАч, мощность проводной зарядки достигает 80 Вт. Производитель обещает 4 года работы устройства при обычных нагрузках.

Сзади находится основная камера 50 Мп с апертурой f/1,8, а также сенсор глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

Базовая конфигурация 8/256 ГБ в Китае стоит 1299 юаней, а наиболее дорогая версия 12/512 ГБ обойдётся в 1799 юаней.

#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Смартфоны Sony теряют позиции на фоне успеха Google Pixel
Vivo представила флагманский смартфон X100 Ultra с 200-мегапиксельной камерой
Компания Oppo выпустила смартфон Oppo K12x на базе Snapdragon 695 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
13
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
3
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
17
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
+
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
8
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
5
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
В США "назло" соседям застройщик построил дом шириной всего 3 метра и продает за $619 тысяч
4
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
В Республике Коми из обрушившегося здания общежития эвакуировали 14 человек
1
Французские эксперты по компьютерной безопасности рассказали о лучших антивирусах
3
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
6
Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
Samsung может представить функцию «Battery AI» на более старых моделях
+
Samsung стремится обойти Intel в гонке за технологию стеклянных подложек
1
Пользователи Android могут использовать приложение Revanced для блокировки рекламы на YouTube
6
Умельцу удалось установить Windows 11 на Nintendo Switch и даже запустить на ней игру
1
Одиночные майнеры Bitcoin на грани разорения и тратят на электричество больше, чем зарабатывают
3
Новосибирск получит завод полного цикла по производству грузовиков за 20 млрд рублей
5

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
85
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
9
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
78
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
137
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
57
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
29
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
56
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
1

Сейчас обсуждают

beltar
14:03
> шахматного количества тактических вариантов. 1) Я перворазрядник по шахматам, и могу сказать, что шахматы - это не всегда про варианты, а еще и про общий паттерн. Т. е. например, слон на g7 в драк...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Dimkovski
14:00
А какую радость можно ждать в играх от M.2 накопителей по сравнению со старыми SSD? Куча тестов в инете, где время загрузки игр на обычном SATA SSD и даже новых дорогих М.2 отличается от 0.5 до 1 секу...
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Легенда
13:57
ахахха чел как в воду глядел ахахах
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
beltar
13:51
>Цивилизация - это вообще игра другого жанра. В ней нет сражений на тактической карте, и в целом, она маленько не про войну, но вообще это такое же псевдоисторическое фэнтези. >о 'мусорных механиках...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Руслан Знамов
13:50
тут история про обогащённый уран, а это мало кто может на планете делать ...
Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России
Станислав Кожевников
13:48
Подождём Windows 12 !!!
Новое поколение процессоров AMD вынудит пользователей перейти на Windows 11
Легенда
13:47
я за норм сдаю. только в другом месте. тут бичей овер много, прайс роняют ...
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Шава на Коммунистической
13:46
Шишкин за мелкий прайс и гузно своё в аренду врагам сдаст.
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Легенда
13:43
регистрируйся и сдавай в аренду свои мощностья. https://clore.ai/
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
beltar
13:39
в киберспортивную дисциплину, с выверенным балансом и глубокой тактикой. 1) Я русским языком написал, что игра на про-уровне задротская на запоминание, как брать улик или консерваторию. 2) За расы и ...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем