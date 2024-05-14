Бюджетный аппарат Oppo K12x предлагается примерно за $180.

В конце апреля в Китае был анонсирован смартфон Oppo K12. Теперь компания добавляет ещё один аппарат в свою линейку K. Новинкой становится модель Oppo K12x, которая предлагается в воздушно-сером и насыщенно-зелёном цветовых вариантах.

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Устройство весит около 191 г при толщине корпуса 8,1 мм. Размер экрана AMOLED составляет здесь 6,67 дюйма с разрешением 1080 х 2400, панель плоская с тонкими рамками. При нормальном освещении яркость может достигать 600 нит, а на открытом воздухе поднимается до 1200 нит. Локальная пиковая яркость способна составлять 2100 нит в таких сценариях применения, как просмотр HDR-видео. Панель поддерживает 100% цветовых диапазонов sRGB и DCI-P3 и позволяет переключаться между частотой 60 Гц и 120 Гц.

С экраном можно работать даже мокрыми руками, а ещё у него есть защита от излишков синего цвета. Внутри находится процессор Snapdragon 695 5G, оперативная память LPDDR4x и хранилище UFS 2.2. Ёмкость аккумулятора составляет здесь 5500 мАч, мощность проводной зарядки достигает 80 Вт. Производитель обещает 4 года работы устройства при обычных нагрузках.

Сзади находится основная камера 50 Мп с апертурой f/1,8, а также сенсор глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

Базовая конфигурация 8/256 ГБ в Китае стоит 1299 юаней, а наиболее дорогая версия 12/512 ГБ обойдётся в 1799 юаней.