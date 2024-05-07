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СтарыйДед
Серия смартфонов Oppo Reno 12 получит ещё не вышедший чип Dimensity от MediaTek
Reno 12 может быть оснащен совершенно новым чипом Dimensity 8250, который, как сообщается, будет оснащен технологией Star Speed ​​Engine.

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Компания Oppo готовится представить серию Reno следующего поколения. Хотя официальный анонс должен скоро состояться, но постепенно появляется информация, которая намекает на значительное обновление. Суть в том, что новая линейка Reno 12 может дебютировать с совершенно новым чипом от MediaTek.

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На недавней конференции разработчиков MediaTek Dimensity (MDDC) компания продемонстрировала свою новейшую SoC — Dimensity 9300+. Однако слухи предполагают, что серия Reno 12 на самом деле может иметь еще более продвинутый чип Dimensity 8250. Сообщается, что этот процессор оснащен MediaTek Star Speed Engine, технологией, обычно предназначенной для высокопроизводительных процессоров, таких как Dimensity 9000 и 8300. Star Speed Engine разработан для обеспечения повышенной производительности в играх со стабильной частотой кадров, минимальным термическим регулированием и эффективным управлением питанием.

По данным надежного источника Digital Chat Station, Reno 12 Pro может поставляться с Dimensity 8200+, который может продаваться как Dimensity 9200+ Star Speed Edition. Ожидается, что этот чип будет иметь ядро Cortex-A78 с частотой 3,1 ГГц, три ядра Cortex-A78 с частотой 3,0 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц в паре с графическим процессором Mali-G610.

Хотя Oppo официально не подтвердила подробности, по слухам, серия Reno 12 будет запущена к концу этого месяца. Ожидается, что стандартная модель будет иметь 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ для варианта Pro и 512 ГБ встроенной памяти. Телефоны, скорее всего, будут работать на ColorOS 14, пользовательском интерфейсе Oppo. Другие функции могут включать 6,74-дюймовый OLED-экран, тройную заднюю камеру с основным датчиком на 50 МП и батарею емкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой 120 Вт.

#смартфон #oppo #смартфон 2024 #oppo reno #oppo reno 12
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