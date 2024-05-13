От Samsung в этом году ждут три устройства Galaxy Z Fold6

Компания Samsung летом должна представить несколько складных смартфонов. Помимо аппарата Galaxy Z Fold6 слухи говорили о существовании Galaxy Z Fold6 Ultra с максимальными спецификациями. Кроме того, есть неофициальные данные относительно подготовки более доступного по цене складного устройства Galaxy Z Fold6 FE.

Разработка этой модели якобы ведётся настоящее время и она должна расширить присутствие южнокорейского производителя в странах вроде Китая. Недавно издание The Elec опубликовало информацию, согласно которой в итоге аппарат может не увидеть свет.

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Якобы в настоящее время в Samsung взвешивают плюсы и минусы выпуска этого устройства. Не исключено, что в июле на мероприятии в Париже будут представлены только модели Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6. Они ожидаются в разных цветовых вариантах, тогда как Galaxy Z Fold6 Ultra не упоминается. Возможно, этот смартфон также не будет выпущен.

Считается, что Samsung в мае уже запустила промышленное производство аппаратов Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6. Что касается возможной отмены Galaxy Z Fold6 FE, причина может быть в его недостаточной оригинальности и неопределённости рыночных условий. Попросту говоря, Samsung не уверена, что на этот смартфон будет достаточно высокий спрос.

Несмотря на удаление из этого аппарата ряда компонентов, которые относятся к стилусу S-Pen, Samsung не смогла сделать его достаточно тонким. Тесты на сгибание были призваны проанализировать долговечность и защиту от воды и пыли. В итоге устройство не удалось сделать таким же тонким, как у китайских конкурентов.

Например, в сложенном состоянии толщина складного смартфона Huawei Mate X3 составляет 11,8 мм. У прошлогодней модели Galaxy Z Fold5 это значение равно 13,4 мм.

Даже если Samsung не выпустит бюджетный складной смартфон Galaxy Z Fold6 FE в этом году, она пока не отказывается от подобных планов на следующий год.