Galaxy S24 FE могут показать на мероприятии Samsung Unpacked, запланированном на середину июля.

Смартфон Samsung Galaxy S23 FE дебютировал в октябре прошлого года с не самым впечатляющим аппаратным обеспечением. Но при этом его преемник, Galaxy S24 FE, собирается пойти по его стопам и выпустить версии как со Snapdragon, так и с Exynos. И если новая информация верна, то Samsung может выпустить Galaxy S24 fe уже совсем скоро.

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Пользователь под ником "Connor/이콘어/Connor" сообщает, что южнокорейская компания Anapass заключила контракт на поставку своего TED (встроенного драйвера контроллера синхронизации) для Galaxy S24 FE. Также по его словам смартфон планируется выпустить уже этим летом. Скорее всего, данная фраза подразумевает, что он может появиться на следующем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked вместе с Galaxy z fold6, Galaxy z flip6, Galaxy tab s10 и другими устройствами.

Получается, что Galaxy s24 fe появится всего через восемь месяцев после появления Galaxy s23 fe и через шесть месяцев после выпуска стандартной версии Galaxy s24. С другой стороны, Samsung может просто продемонстрировать смартфон на мероприятии и выпустить его позже в этом году. По своей сути, Galaxy s23 fe — это отмененный Galaxy s22 fe. Соответственно, Galaxy s24 fe, будет использовать самое мощное оборудование, чтобы не уступать своим "собратьям" не имеющим марки fe.