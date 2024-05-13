Чип Exynos 2400 может остаться в прошлом.

В текущем году компания Samsung должна расширить свой модельный ряд складных устройств, представив Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, о которых в сети Интернет ходит немало слухов, а недавнее утверждение информатора kro_roe вносит в них некоторые коррективы, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

реклама

Источник фото: PhoneArena

Как утверждается, смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip6 будет выпускаться лишь в модификации с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, хотя предыдущие слухи утверждали, что компания также представит вариант с SoC Exynos 2400, предназначенный для продажи в некоторых регионах.

Новая же информация предполагает, что в Galaxy Z Flip6 компания Samsung откажется от своей стратегии использования двух вариаций устройства с разными SoC, в частности, применённой в моделях серии Galaxy S24, где чипсет Exynos 2400 продемонстрировал весьма неплохие результаты по сравнению с чипом Snapdragon 8 Gen 3.

Хотя использование SoC Exynos 2400 является для Samsung весьма смелым шагом, в своих топовых устройствах компания, судя по всему, всё же решила отдать предпочтение флагманскому чипу от Qualcomm.

Предполагается, что складной смартфон Galaxy Z Flip6 будет иметь весьма схожий с моделью предшествующего поколения дизайн, но получит ряд улучшений, в частности, более качественную камеру и расширенные возможности искусственного интеллекта.

По мнению экспертов, Samsung представит свои новейшие устройства Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 в первой половине июля на мероприятии Unpacked.