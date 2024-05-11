А тем временем архитектура RDNA 4 исправит недостатки третьей версии и улучшит трассировку лучей

Следующее поколение графической архитектуры AMD RDNA 5 должно быть разработано с нуля и показать возможности подразделения Radeon. Инсайдер wjm47196 с форума Chiphell ранее предоставлял достоверные сведения по некоторым вопросам, включая видеокарты Radeon RX 6000 Refresh и линейку Nvidia RTX 30. Теперь он снова рассказывает о будущих продуктах AMD.

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Согласно его информация, с графическими процессорами RDNA 3 дела у AMD пошли не так, как планировалось. Внутренние прогнозы производительности не были достигнуты, эффективность также выросла не настолько, насколько компании хотелось. Графические процессоры Nvidia Ada заметно опередили AMD RDNA по эффективности во всех ценовых сегментах. Ещё AMD пришлось оказаться от 192 МБ Infinity Cache и поставить вдвое меньше ради снижения стоимости и энергопотребления.

Новые графические процессоры AMD RDNA 4 станут улучшенным вариантом RDNA 3. Они будут сопоставимы с картой Radeon RX 7900 XT. Ожидаются графические процессоры Navi 48 и Navi 44 для средней и начальной ценовых категорий. Значительные улучшения могут затрагивать трассировку лучей. Аналогичный аппаратный блок может использоваться в игровой консоли PlayStation 5 Pro.

Также AMD работает над RDNA 3+, по большей части для встроенной графики в составе нового поколения APU Ryzen, вроде Strix Point и Strix Halo. Неизвестно, будут ли на этой архитектуре выпускаться дискретные видеокарты. В этом году модели Radeon RX 8000 не ожидаются.

Что касается RDNA 5, здесь даже неизвестно, сохранится ли название RDNA. Создание архитектуры с нуля может стать подходящим моментом для смены имени. AMD собирается провести масштабные исследования и разработки. Данная архитектура может войти в состав APU Medusa с ядрами Zen 6.

Ещё речь идёт об улучшении пакета программного обеспечения ИИ. Может быть представлен бренд Radeon AI.

Времени остаётся много, ждать предстоит до конца 2025 года или даже до 2026 года.