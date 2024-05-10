Во второй половине 2024 года AMD выпустит новые процессоры Ryzen Strix Halo для энтузиастов, которые обещают значительное улучшение производительности и графики благодаря передовым технологиям.

Компания AMD готовится представить новые процессоры Ryzen Strix Halo, разработанные специально для энтузиастов. Эти процессоры с архитектурой Zen 5 могут похвастаться наличием до 16 ядер и поддержкой мощности в 120 Вт, с возможностью увеличения до 130 Вт.

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Новые APU включают в себя 40 графических вычислительных блоков на базе архитектуры RDNA 3+ и оснащены дополнительным кэшем MALL объемом 32 МБ для устранения проблем с пропускной способностью графики. Также устройства поддерживают память LPDDR5x-8000 на 256 бит и интегрированный нейронный процессорный блок XDNA 2, способный достигать производительности до 60 тераопераций в секунду.

Поддержка современных видеоинтерфейсов через eDP, DP, USB-C и USB4 гарантирует широкие возможности подключения внешних дисплеев. Ожидается, что новые APU будут представлены на рынке во второй половине 2024 года в рамках платформы FP11.