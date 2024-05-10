Это должно помочь разработчикам программ с открытым исходным кодом.

AMD постепенно даёт разработчикам возможность лучше разобраться в особенностях своего оборудования. Компания взаимодействует с сообществом разработчиков программ с открытым исходным кодом, предоставляя им доступ к наиболее востребованным средствам. Работа в этом направлении получила импульс после того, как компания Tiny Corp выразила недовольство в связи с отсутствием документации, которая была необходима для решения ряда проблем при создании систем искусственного интеллекта на базе графических ускорителей Radeon.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Как и было обещано, AMD решает эти проблемы, выпустив полную документацию (PDF) по своему планировщику Micro Engine на портале GPUOpen, сообщает VideoCardz. Обзор спецификаций и архитектуры MES должен быть очень интересен разработчикам, которые сталкиваются с проблемами при работе своего программного обеспечения на видеокартах RDNA3. Документация не сопровождается прошивкой с открытым исходным кодом, но ожидается, что AMD выпустит прошивку после завершения различных проверок.