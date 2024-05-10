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Ford вслед за другими автопроизводителями переходит на гибриды
Ford замедляет темпы разработки новых электромобилей

Автопроизводитель Ford объявил о том, что его цель выпускать в Европе только электромобили к 2030 году изменилась. Автомобили с бензиновыми двигателями будут выпускать и после этой даты. Прежняя цель на 2030 год была объявлена из-за действий Евросоюза, который пообещал после 2035 года запретить продажу автомобилей с ненулевым уровнем выбросов. С учётом небыстрых темпов распространения электромобилей данная цель признана недостижимой.

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«Если мы увидим высокий спрос на что-то вроде подключаемых гибридных автомобилей, мы предложим их», — говорит глава подразделения легковых автомобилей Ford в Европе Мартин Сандер. «Нам предстоит проложить путь к на 100% электрической трансмиссии».

В последние месяцы в Европе фиксируется снижение продаж электромобилей. Например, в марте спад составил 11%. Виноваты могут быть высокие процентные ставки и слабый экономический рост. По-настоящему дешёвые электромобили так и не выпущены, а большинство желающих стать обладателем электромобиля и не постоять за ценой уже сделали это.

Конкуренция со стороны Китая тоже вносит вклад в проблемы автопроизводителей вроде Ford, модели которых дороже. В прошлом году компания потеряла миллиарды долларов на электромобилях. Чтобы такого не повторилось, имеет смысл перейти на более востребованные гибриды.

Ford становится очередным автопроизводителем, заявившем об изменении своих целей в свете падения спроса на электромобили. Другими ранее оказались GM, Toyota, Volkswagen.

#автомобили #ford
Источник: carbuzz.com
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