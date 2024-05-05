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kosmos_news
Автопроизводители планируют отказаться от двигателей внутреннего сгорания раньше 2035 года
С 2035 года в ЕС будет запрещено производство новых авто с двигателями внутреннего сгорания. Некоторые автопроизводители планируют перейти на электромобили гораздо раньше.

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На днях стало известно, что шведский производитель автомобилей Volvo завершает эпоху дизельных двигателей. Последнее авто с бензиновым двигателем сошел с конвейера в феврале 2024 года. Это первый шаг перехода от машин с двигателями внутреннего сгорания к чисто электрическому автопарку.

Самые известные производители автомобилей имеют разные планы по поэтапному отказу от двигателей внутреннего сгорания. Фото: Owlie Productions/Shutterstock

С 2035 года в ЕС с конвейера смогут сходить только автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые работают без выбросов благодаря электронному топливу. Электронное топливо — это топливо, полученное синтетическим путем, которое можно использовать в обычных двигателях внутреннего сгорания без модификаций.
Поскольку они еще не распространены на рынке, производители переходят на электромобили. Но каковы планы отдельных производителей?

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У следующих автопроизводителей уже есть конкретные планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания:

  • Alfa Romeo: с 2027 года
  • Audi: с 2026 года
  • Citroën: с 2028 года
  • Dacia: с 2035 года
  • DS Automobiles: с 2024 года
  • Fiat: поэтапный отказ от двигателей внутреннего сгорания в Европе в период с 2027 по 2030 год
  • Ford: с 2026 года в Европе будут выпускаться только подключаемые гибриды и электромобили, с 2030 года — только электрические
  • GM: с 2035
  • Honda: к 2030 году ожидается появление 30 новых моделей электромобилей, но отказ от двигателей внутреннего сгорания не произойдет до 2040 года
  • Hyundai: в Европе с 2035 года, во всем мире — примерно с 2040 года
  • Jaguar: с 2025 года
  • Kia: с 2035 года
  • Lancia: постепенный переход на электромобили в Европе с 2024 года
  • Lexus: с 2025 года
  • Mercedes: к концу 2030 года
  • Mini: с начала 2030 года
  • Nissan: с 2030 года
  • Opel: с 2028 года
  • Peugeot: с 2030 года
  • Rolls-Royce: с 2030 года
  • Skoda: с 2035 года
  • Volvo: с 2024 года
  • VW: с 2033 года

Следующим автопроизводителям еще предстоит уточнить свои планы:

  • BMW: конкретной даты вывода из эксплуатации классических бензиновых авто нет, но к 2030 году около 50% всех автомобилей в Европе должны быть электрическими
  • Lamborghini: с 2024 года будут выпускаться только подключаемые гибриды и электромобили, конкретных планов по отказу от двигателей внутреннего сгорания нет
  • Mazda: никаких конкретных планов нет, но компания обещает к 2050 году выпускать только экологически чистые авто
  • Mitsubishi: конкретных планов нет, но расширяется линейка электромобилей
  • Porsche: конкретных планов нет, но к 2030 году более 80% автомобилей должны быть электрическими
  • Renault: около 90% всех автомобилей в Европе должны быть электрическими к 2030 году, CO2-нейтральными все машины будут к 2040 году
  • Toyota: никаких планов по отказу от двигателей внутреннего сгорания, но климатическая CO2-нейтральность обещана к 2035 году

Однако отказ от классических автомобилей может наступить раньше, чем ожидалось, если цены на бензин продолжат расти, что затруднит дальнейшее использование традиционных двигателей внутреннего сгорания. Также влияние окажет Китай, который становится всё активнее на рынке электромобилей.

#технологии #электромобили #автомобили
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