Расширение под названием Eyes Free устранит тряску видео на мобильных устройствах на Android

Мобильные устройства имеют предустановленные приложения на разные случаи жизни, но ещё больше таких приложений можно установить из магазина. Среди прочего это относится к приложениям-камерам на Android. В программах сторонних разработчиков могут быть расширенные элементы управления профессионального уровня и фильтры. При этом кое-какая функциональность здесь может отсутствовать. Чтобы устранить этот недостаток, производители устройств создают расширение с функциональностью, которая может дополнять сторонние приложения. Android сейчас поддерживает пять типов таких расширений, в Android 15 может появиться шестое под именем Eyes Free.

Каждое приложение-камера работает на основе интерфейса Android Camera2 API. Этот интерфейс даёт приложениям доступ к расширением от производителей устройств. В Android 14 интерфейс поддерживает расширения пяти типов: Авто, Боке, Ретушь лица, HDR и Ночь.

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Доступ к этим расширениям может различаться на разных моделях разных производителей. Samsung во многих своих устройствах даёт доступ ко всем пяти расширениям, а Google только в последних моделях смартфонов Pixel дала доступ к расширению Ночь. Эти расширения можно применять только при предварительном просмотре и съёмки фотографий, но не при записи видео.

Новое расширение Eyes Free станет первым для съёмки видео. Оно предназначено для стабилизации указанной области или объекта. Сторонние приложения смогут задействовать этот алгоритм стабилизации видео.

Хотя большинство приложений-камер и без того имеют поддержку базовой стабилизации видео, продвинутые методы стабилизации встречаются не всегда. Под разные модели устройств на Android сложно придумать универсальную реализацию разных функций вроде ночного режима съёмки, HDR, эффекта Боке, которая по качеству не уступала бы стандартной реализации. Для этого и нужны расширения Camera2, предоставляющие доступ к тем же алгоритмам, которые применяются в предустановленном приложении.

Если даже производители не внедрят поддержку расширения Eyes Free, Android 15 сможет дать сторонним приложением программную поддержку. В системных настройках в разделе Безопасность и конфиденциальность > Дополнительная безопасность и конфиденциальность появился переключатель под названием «Разрешить расширения программного обеспечения камеры», который должен давать сторонним приложениям доступ к расширенным функциональным возможностям камер.