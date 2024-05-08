Телефон будет доступен в двух вариантах: стандартный с 128 ГБ памяти за $499 и модель с 256 ГБ памяти только в цвете Obsidian за $559.

Google Pixel 8a был официально представлен компанией Google. Телефон продается в двух вариантах: с 128 ГБ памяти за 499 долларов и с 256 ГБ памяти за 559 долларов. Устройство оснащено экраном OLED размером 6,1 дюйма с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора используется Google Tensor G3, а операционная система Pixel UI на базе Android 14.

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Телефон имеет батарею емкостью 4492 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт. Основная камера состоит из 64-мегапиксельного широкоугольного сенсора с диафрагмой f/1,89 и 13-мегапиксельного ультраширокоугольного сенсора с диафрагмой f/2,2. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП.

Pixel 8a поддерживает 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 и NFC. Устройство защищено по стандарту IP67 от воды и пыли. Варианты цветов доступны в Obsidian, Aloe, Porcelain и Bay.

Pixel 8a предлагает флагманский уровень производительности по доступной цене. Телефон имеет технические характеристики, которые не сильно отличаются от устройств основной серии Pixel, но при этом стоит значительно меньше. Предварительный заказ уже доступен, а устройство будет выпущено 14 мая 2024 года.