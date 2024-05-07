Опубликован рейтинг продаж смартфонов в этом году.

Флагманские смартфоны Samsung год от года входят в число наиболее востребованных среди покупателей. Функциональность аппарата последнего поколения Galaxy S24 Ultra весьма обширная, позволяя долго поддерживать интерес к устройству. Высокий уровень аппаратных компонентов также делает смартфон привлекательным для покупателей. Согласно последнему отчёту, это устройство стало самым продаваемым в нынешнем году на платформе Android.

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Об этом сообщает фирма Counterpoint Research. Если говорить не только об Android, первыми четырьмя самыми продаваемыми смартфонами являются iPhone. Среди них лидирует iPhone 15 Pro Max, далее идут стандартный iPhone 15, iPhone 15 Pro и iPhone 14. На восьмом месте располагается iPhone 15 Plus, поэтому в десятке находятся все представители iPhone 15. На шестом месте разместился Samsung Galaxy A15, на седьмом более дорогой Galaxy A54. Девятым стал стандартный Galaxy S24, замыкает десятку Galaxy A34.