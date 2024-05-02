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Пользователи Windows 11 получили новый браузер Arc
Для доступа к Arc Browser больше не нужен список ожидания

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Если вдруг вам недостаточно имеющихся на Windows-компьютерах браузеров, их число теперь увеличилось на ещё один. В результате нескольких месяцев бета-тестирования Browser Company представила финальный вариант своего браузера Arc под номером 1.0.1. Теперь можно в любой момент скачать и установить его без необходимости использовать список ожиданий. Этого же пока не могут сказать пользователи Windows 10, где ещё предстоит подождать.

Зато если вы собираетесь приобрести новый Windows-компьютер на архитектуре ARM, разработчик собирается представить версию браузера на ARM64. Версия браузера для системы Windows написана на языке программирования Apple Swift, как и версия этого браузера для системы macOS. Это позволяет повторно использовать часть кода.

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Браузер обладает уникальным дизайном с панелью сбоку, где размещены вкладки, заметки, библиотеки, архивные вкладки. Есть возможность переименовывать вкладки, просматривать ссылки перед открытием и делать заметки внутри браузера.

Для освоения браузера потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к дизайну и сочетанию клавиш. Появление финальной версии скоро позволит узнать, понравится ли он пользователям. Скачать его можно здесь.

#windows 11 #браузеры
Источник: gizmochina.com
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