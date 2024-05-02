Представлена статистика браузеров по итогам апреля

Фирма Statcounter в начале апреля выпустила отчёт, согласно которому доля операционной системы Windows 11 заметно снизилась. По ходу апреля данная тенденция нашла своё подтверждение. Достигнув рекордного уровня в 28,16% в феврале, сейчас Windows 11 находится на уровне ниже 26%.

реклама

По итогам апреля она потеряла 0,97% и её доля сейчас составляет 25,65%. Это пошло на пользу показателям Windows 10, которые перевалили за отметку в 70%, набрав за месяц 0,96%.

Сейчас Windows 11 находится примерно в середине своего жизненного цикла, но уже теряет пользователей. Даже считающиеся далеко не самыми успешными Windows 8 и 8.1 начинали терять свою долю уже после выпуска следующей версии Windows. Статистика Statcounter не претендует на абсолютную точность, но снижение на 3% среди миллиарда компьютеров невозможно не заметить.

Многие пользователи полагают, что Windows 11 не содержит ничего особо нового по сравнению с Windows 10. Наоборот, Microsoft даже кое-что убрала, вроде подсистемы Windows для Android. Появление рекламы в меню «Пуск» тоже не мотивирует переходить на эту систему, как и некоторые другие её недостатки.

В мае Microsoft собирается показать работу алгоритмов искусственного интеллекта на Windows 11, надеясь за счёт этого привлечь внимание пользователей. Естественно, эти функции не будут работать на неподдерживаемых компьютерах, и Microsoft предложит купить новые.

Windows 7 давно лишилась поддержки, но всё ещё остаётся на плаву. Её доля находится на уровне 3%, за месяц она потеряла 0,04%. Некоторые разработчики продолжают обновлять свои приложения под Windows 7, хотя к большинству браузеров и наиболее популярным программам это не относится.