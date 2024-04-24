Последняя модель Tesla Model 3 Performance разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды

Компания Tesla представила очередной электромобиль Model 3 Performance, который становится быстрее и мощнее прежнего. Его мощность составляет 510 л.с., крутящий момент 547 Нм, разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды, максимальная скорость 262 км/ч. Внешний вид автомобиля стал более агрессивным, в том числе благодаря модернизированным колёсам и логотипам Ludicrous внутри и снаружи.

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Начало нынешнего года у Tesla выдалось непростым. Планы по продажам остались нереализованными, поэтому пришлось продавать запасы со скидкой. Новая модель призвана заинтересовать потенциальных покупателей.

Здесь используется новый привод Performance 4DU, благодаря которому повышен крутящий момент, мощность, эффективность двигателя и аккумуляторов. Он позволяет разгоняться до 1000 км/час на 0,6 секунды быстрее, а также обеспечивает дополнительную мощность в 60 л.с. Наряду с другими обновлениями это превращает Model 3 Performance в спортивный седан.

Даже эффективность была увеличена на 2%. Правда, запас хода уменьшился до 476 км с прежних 499 км. Доступ к зарядной сети Supercharger позволяет за 15 минут зарядить автомобиль на 228 км.

Применяются новые 20-дюймовые колёса и специальные шины Tesla Pirelli P ZERO 4. Последние улучшают контакт с покрытием за счёт более липкой резины.

Систему полного привода перепрограммировали, поскольку назад переместился двигатель Performance 4DU. Автомобиль станет лучше проходить повороты, в том числе благодаря новым тормозным колодкам.

С учётом увеличения мощности и скорости применяется новая адаптивная система демпфирования. Она управляется программным обеспечением Tesla и в реальном времени осуществляет настройки плавности хода и управляемости в трёх режимах: Стандарт, Спорт и Трек.

Элементы управления двигателем, подвеской, охлаждением трансмиссии и динамический контроль автомобиля работают в режиме Track Mode V3. Его целью является упрощение настройки автомобиля и улучшение его охлаждения после поездки. Все системы прошли масштабную перекалибровку.

В дизайне заметнее всего переработанные панели спереди и сзади, передний сплиттер, спойлер и задний диффузор. Помимо улучшения внешнего вида, они обеспечивают улучшенную устойчивость автомобиля на любой скорости.

Внутри находятся сиденья с улучшенной поддержкой и посадкой, как в модели Model S Plaid. Их можно регулировать между 12 позициями, они обладают подогревом и вентиляцией.

Поставки этой модели должны начаться в мае или июне по цене в США $52990.