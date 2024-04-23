Пытаясь выйти из сложившейся ситуации, Tesla, похоже, ищет решение, прибегая к снижению цен.

В последнее время Tesla, похоже, переживает сложный период. Впервые с 2020 года годовой объем продаж компании снизился. Пытаясь выйти из сложившейся ситуации, Tesla, похоже, ищет решение, прибегая к снижению цен.



Представитель Tesla сообщил, что компания начала снижать цены на других рынках, помимо США и Китая. В связи с этим снизились цены в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

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Однако все это обеспокоило инвесторов: Акции Tesla падают!



Акции Tesla выросли почти до 300 $ в июле 2023 года. Однако сейчас ситуация совершенно иная. Стоимость акций Tesla значительно снизилась и на данный момент обесценилась примерно на 50 %. В последний раз компания достигала такого уровня стоимости в январе 2023 года.



На данный момент остается неясным, какие действия предпримет Tesla, возглавляемая бизнесменом-миллиардером Илоном Маском, против этой негативной ситуации.