Сделка может быть заключена уже в этом году.

На квартальной конференции глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) пытался сосредоточить внимание инвесторов на прогрессе в сфере разработки систем активной помощи водителю, которые в один прекрасный день позволят машинам передвигаться без вмешательства водителя. По данным Electrek, Маск подтвердил на мероприятии, что Tesla ведёт переговоры с одним из крупных автопроизводителей, который проявляет интерес к лицензированию данных технологий Tesla для использования на своих машинах.

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Источник изображения: Tesla

Имени потенциального лицензиата Илон Маск не раскрыл, но выразил надежду, что сделка будет оформлена в текущем году. Правда, даже в этом случае партнёр Tesla потратит не менее трёх лет на то, чтобы внедрить технологии автопилота на своих транспортных средствах. Tesla готова снабжать такого клиента не только программным обеспечением, но и аппаратными компонентами, которые использует в собственных электромобилях для автоматизации процесса управления.